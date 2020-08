Borussia Dortmund scoret 11 mål uten Haaland

sport

Haaland er tilbake i trening etter å ha slitt med sår hals et par dager under treningsleiren i Sveits, men han ble spart i søndagens kamp mot det østerrikske eliteserielaget. I stedet trente han individuelt.

Det gjorde lite. Giovanni Reyna (2), Raphaël Guerreiro, Immanuel Pherai, Jadon Sancho, Emre Can, Marius Wolf, Thorgan Hazard, Jude Bellingham, Taylan Duman og Nico Schulz scoret for den tyske klubben.

Kampen ble spilt i Bad Ragaz i Sveits, som avslutning på et treningsopphold som også omfattet en 6-0-seier over Altach onsdag. I den kampen scoret Haaland to mål og leverte en assist på omgangen han spilte.

Søndagens kamp ble spilt selv om to Austria-spillere er smittet av koronaviruset. Alle de andre i troppen har senere testet negativt, og dermed godkjente Dortmund-ledelsen kampen.

(©NTB)