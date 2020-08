Barcelona sparket treneren etter mesterligaydmykelsen

sport

Avskjedigelsen var ventet og ble bekreftet av klubben mandag kveld

Setién hadde opprinnelig kontrakt med Barcelona fram til juli 2022. Han erstattet Ernesto Valverde i januar, men klarte ikke å sikre den seiersvante klubben et trofé.

Fredag ble klubben til de grader utspilt av Bayern München i mesterligaen. 2-8-tapet er det første seksmålstapet til klubben siden 0-6 mot byrival Espanyol i 1951.

Mandag møttes styret for å diskutere framtiden. Nyhetsbyrået DPA skrev i forkant at beslutningen om å sparke trener Setien ville bli endelig tatt der.

Sportsdirektør Eric Abidals framtid skal også være oppe til diskusjon, og det samme gjelder angivelig framtidsplanene til klubbpresident Josep Bartomeu. Sistnevnte er i utgangspunktet valgt for ytterligere ett år, men er under press for å innkalle til et ekstraordinært presidentvalg i klubben allerede nå.

Flere trenerprofiler er nevnt som mulige Setien-erstattere. Nederlandske Ronald Koeman skal stå høyt på listen. Han har en fortid som Barcelona-spiller.

Koeman er i øyeblikket landslagssjef i hjemlandet.

Barcelona ble nummer to i årets La Liga og røk ut i kvartfinalen i den spanske cupen.

(©NTB)