Halep vant som favoritt på grusen i Praha

Det er hennes annen turneringsseier for året. Hun pådro seg en fotskade da hun vant turneringen i Dubai i februar. Før hun ble spilleklar igjen hadde koronaviruset sørget for stopp i all turneringsvirksomhet. Nå er kvinnetennis tilbake etter fem måneders pause, og Halep vant igjen.

– Det har vært en lang vei. Jeg er glad for å være tilbake med seier, sa verdenstoer Halep etter sin åttende grustittel i karrieren, og den første sidne hun vant Roland-Garros i 2018.

Av aktive kvinnelige spillere har bare Williams-søstrene Serena (13) og Venus (9) flere grustitler.

23.-rangerte Mertens, som var tredjeseedet i Praha, vant finalens to første games før Halep avgjørde settet ved å vinne de seks neste.

– Jeg er veldig fornøyd med måten jeg tilpasset spillet mitt til hennes, sa Halep, som mandag vil avgjøre om hun føler seg rede til å delta i US Open.

Spillerne i Praha var isolert i én etasje av et hotell der arrangøren hadde sikret seg samtlige rom.

– Det er harde bud. Det er ikke enkelt å holde seg på rommet i ti dager, sa Halep.

Franske Fione Ferro vant i Palermo da WTA-touren gjorde comeback for en drøy uke siden. Søndag vant Jennifer Brady fra USA WTA-turneringen på hardcourt i Lexington, Kentucky med finaleseier 6-3, 6-4 over sveitsiske Jill Teichmann, som også tapte doublefinalen sammen med Marie Bouzkova. Den ble vunnet av Hayley Carter/Luisa Stefani.

