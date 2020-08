Manchester City hedrer Silva med statue, Real Sociedad neste

sport

Silva fikk nyheten av klubbens styreformann Khaldoon Al Mubarak etter sin siste Premier League-kamp (mot Norwich) forrige måned.

Også en av treningsbanene på City Football Academy vil vies til den spanske midtbanespilleren, melder klubben på sine nettsider mandag.

Silva fikk med seg 436 kamper for Manchester-klubben. I sin tid som City-spiller har han vunnet Premier League fire ganger, FA Cupen to ganger, ligacupen fem ganger og tre Community Shields.

– Som Vincent (Kompany) før ham vil Davids statue være en varig påminnelse om de fantastiske øyeblikkene han ga oss, ikke bare som en utrolig fotballspiller, men også som en inspirerende ambassadør som til enhver tid representerte klubben med stor verdighet, sier Al Mubarak.

Silva blir regnet som en av klubbens største spillere som har vært med på å løfte klubben til en europeisk storhet. Lørdag spilte han sin siste kamp i den lyseblå drakta da Lyon vant 2-1 i mesterligaens kvartfinale.

Sent mandag kveld ble det klart at Real Sociedad blir hans nye klubb. Silva har skrevet under for to for spanjolene.

