Publikumsrefs fra Sunweb etter Critérium du Dauphiné

Sykkelsporten har så vidt kommet i gang etter koronapausen,. Det skjer med een rekke restriksjoner som skal forhindre smitte.

Men særlig på ett punkt er det rom for forbedringer, mener Sunweb som nå har sendt en klage til rytternes fagforening (CPA). De er oppgitt over at publikum ikke bruker munnbind langs veien når syklistene suser forbi.

Det sier Sunweb-rytter Nicolas Roche, som sist uke deltok i det franske etapperittet Critérium du Dauphiné.

– Vi følte ikke at det var mange som brukte munnbind. Det var bra i start- og målområdet, der de fleste hadde munnbind på, men i stigningene brukte de fleste det ikke. Vi har laget en fyldig rapport og sendt inn til CPA, sier han til nettstedet cyclingnews.

Ifølge Roche er det viktig å gjøre arrangøren ASO oppmerksom på problemet, da ASO også arrangerer Tour de France, som starter lørdag neste uke.

– Det er viktig å ta tak i problemene nå, slik at det kan gjøres noe med det før touren, sier den irske sykkelrytteren.

Critérium du Dauphiné ble for øvrig vunnet av EF-colombianeren Daniel Martínez.

