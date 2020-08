Ventura greide ikke å gjenskape lørdagens superspill, falt til 37.-plass

sport

Etter å ha gått lørdagens runde sju slag under par nærmet han seg tetsjiktet, men en avslutningsrunde to slag over par sendte ham nedover igjen.

Han fikk problemer allerede på det første hullet, der han måtte tåle dobbeltbogey. Etter det kom han aldri i støtet slik han var på lørdagens 63-runde. Den inneholdt ni birdier og to bogeyer.

Det ble bogey på 3. hull, men han rettet opp det med birdie på 5. hull slik at han var to over halvveis. På siste halvdel ble det tre ganger bogey på ett hull og birdie på det neste: 11. og 12., 14. og 15. og 17. og 18. hull. 72-runden ble hans dårligste denne helgen.

Ventura fikk serien 68-68-63-72 og delte 37.-plassen med fire andre spillere.

Seieren i turneringen gikk til Jim Herman, som etter en sisterunde på 63 slag endte 21 slag under par. Han endte ett slag foran Billy Horschel.

Ventura var 13 slag bak vinneren.

