Magnus Carlsen tapte i armageddon etter overraskende valg, Nakamura har matchball

sport

Carlsen var snublende nær seier etter å ha vunnet det første lynsjakkpartiet med svarte brikker, men så vant Nakamura med svart både i lynsjakk og armageddon.

Med seier også onsdag er Nakamura vinner av finalen i Magnus Carlsen Chess Tour, der den norske verdensmesteren tidligere har vunnet tre av fire turneringer. Slår Carlsen tilbake, skal alt avgjøres i sjuende og siste duell torsdag.

Etter fire remis i hurtigsjakken fikk Carlsen med en upopulær åpning sin godt forberedte motstander ut av komfortsonen og vant det første lynsjakkpartiet med svarte brikker. Så tapte han usannsynlig nok med hvite brikker da han bare trengte remis for å vinne og gå opp i 3-2-ledelse i finalen.

I armageddon valgte Carlsen overraskende nok hvite brikker og måtte vinne, mens Nakamura hadde ett minutt mindre på klokka og kunne greie seg med remis.

Nordmannen valgte igjen en overraskende åpning, men kom tidlig på defensiven og kom snart bak også på tid. Han var aldri i nærheten av å skape alvorlige problemer for Nakamura, som like godt vant det partiet også, etter 53 trekk. Dermed er han en seier fra sammenlagtseier i Grand Final.

– Jeg så på den åpningen før en av kandidatturneringene, og jeg husket den, sa Nakamura til Chess24.

Trengte tid?

– Normalt ville jeg vært overrasket over at han valgte hvitt, men han brukte så mye tid i det andre lynsjakkpartiet at jeg tenkte han kanskje trengte det ekstra minuttet, sa han om Carlsens overraskende valg før armageddon.

Alle tirsdagens fire hurtigsjakkpartier endte med remis, og etter tre timer foran dataskjermen var det klart for lynsjakk.

Nakamura hadde hvite brikker i det første partiet, og verken sjakkcomputeren eller TV 2-ekspertene likte måten Carlsen valgte å forsvare seg mot amerikanerens åpning, såkalt Alekhin-forsvar. Imidlertid utlignet Carlsen motstanderens tidlige overtak og sikret seg en svært lovende stilling som han utviklet til en vinnende stilling. Etter hvert sto han fire bønder over, og Nakamura ga opp etter 58 trekk.

I neste parti trengte Carlsen bare remis med hvitt, men han havnet tidlig i alvorlige problemer mot en offensiv Nakamura. Amerikaneren så på ett tidspunkt ut til å ha gitt fra seg overtaket, men i et spennende sluttspill avgjorde han til sist etter 80 trekk.

Fire på rad

Carlsen hadde svarte brikker i dagens første hurtigsjakkparti, som endte med remis etter 54 trekk. Det neste med hvite brikker endte med ny remis etter 44 trekk.

I det tredje partiet hadde Carlsen med svarte brikker god kontroll på Nakamuras forsøk på å spille seg til et overtak, og det ble remis etter 32 trekk.

I det siste hurtigsjakkpartiet styrte Nakamura mot tidlig remis. Han tilbød remis allerede etter 19 trekk, men Carlsen hadde sett en feil av motstanderen og avslo. Nordmannen skapte store problemer for amerikaneren, som under hardt press fant de riktige mottrekkene og berget remis likevel etter 46 trekk.

Finalen spilles best av sju kamper. Førstemann som vinner fire kamper i finalen stikker av med totalseieren og seierspremien på 2,7 millioner kroner. Nakamura leder for tredje gang. Carlsen slo tilbake de to første gangene og er nødt til å vinne onsdag for å unngå at rivalen triumferer.

(©NTB)