Aanes fortsetter som landslagstrener i bryting

Det bekrefter Norges Bryteforbund i en pressemelding onsdag.

– Jeg er glad for å ha forlenget min avtale med forbundet. Vi går inn i en spennende periode med et utsatt OL, VM på hjemmebane og etter det et OL som kommer allerede etter tre år, sier Aanes.

I perioden med Aanes som landslagstrener har de norske bryterne levert gode internasjonale resultater med blant annet fire EM-finaler.

Morten Thoresen ble tidligere i år europamester i Italia, mens Stig-Andre Berge kom til bronsefinalen.

– Det er flott at vi har fått på plass Fritz. Fritz har vært en sentral brikke i å bygge opp den sentraliseringen vi har rundt landslaget, og det er bra at vi har sikret den kontinuiteten videre fram mot Paris 2024, sier sportssjef Jacob Haug i Norges Bryteforbund.

Aanes begynte som juniorlandslagstrener for ti år siden, og ble ansatt som trener på heltid i bryteforbundet i 2012. Den opprinnelige kontrakten til Aanes går ut 31. desember i år.

