Therese Johaug & co. må gjennom strengt testregime

Det internasjonale skiforbundet (FIS) la torsdag fram sin plan for utøvere, trenere, ledere og arrangører for at FIS' konkurranser skal kunne gjennomføres til vinteren.

En negativ koronatest avgitt de siste 3-4 dagene er obligatorisk som alle som vil ha adgang til en FIS-konkurranse, og man må også fylle ut et spørreskjema som skal fange opp ulike symptomer og eventuell nærkontakt med smittede.

FIS oppfordrer samtidig alle interessenter å forenkle dette arbeidet nå fire måneder før konkurransesesongen starter for å effektivisere samarbeid med de respektive helsemyndighetene.

Skulle en utøver teste positivt i forbindelse med en konkurranse, vil vedkommende umiddelbart bli satt i karantene, og alle som har vært i kontakt med utøveren de siste 72 timene vil også bli satt i isolasjon inntil man kan avgi en negativ test.

