Brukbar åpningsrunde for Hovland i PGA-sluttspillet

Han var på par halvveis på åpningsrunden, men fire birdier og bare én bogey på siste halvdel løftet ham oppover på listene. Da han hadde spilt ferdig var han på delt 30.-plass i det skarpe selskapet i turneringen i Norton, Massachusetts.

Hovland var blant dem som startet dagen på 10. hull, og der ble det bogey direkte. Han var tilbake på par med en birdie på 13. hull, men på 14. hull havnet ballen i en sandgrav, og Hovland trengte seks slag totalt på å få den i hullet. Dobbeltbogey, altså.

På banens 18. hull slo han tilbake med eagle, og dermed var han på par halvveis.

Siste halvdel av åpningsrunden har gitt birdie både på 2. og 4. hull, og etter et tilbakeslag med bogey på 5. hull fulgte nye birdier på 6. og 8. hull. Dermed kunne Hovland signere for en 68-runde.

– Selv om det er mye i spillet mitt som holder et høyt nivå, må jeg gjøre noen justeringer for at de OK 20.-plassene skal bli topplasseringer, sa Hovland til NTB før helgens turnering.

Harris English har så langt levert den beste runden på 64 slag, som er sju under par. En del spillere er fortsatt i gang med sin runde.

Turneringen er den første av tre i PGA-sluttspillet for de beste spillerne.

