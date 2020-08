Follestad går til Discovery – håper på OL-jobb

sport

Hvilke arbeidsoppgaver han får er ikke bestemt, men han håper å jobbe med blant annet OL.

– Vi er bare i planleggingsfasen på hvilket program det blir, men mulighetene for å innkassere min første Gullrute er absolutt til stede litt fram i tid. Jeg har spilt mye golf med Jon Almaas i sommer, og han har gitt meg oppskriften, sier Follestad i en pressemelding fra Discovery.

Der forteller han også at han håper på muligheten til å bidra i sendingene fra både OL i Tokyo og Beijing.

Follestad er ikke helt fremmed for Dicovery og har tidligere medvirket i 4-stjerners middag, og 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis på TV Norge.

– Han er en svært likandes kar, og han kan gjøre god nytte for seg både innen underholdning og sport. Han blir også en viktig brikke i vekststrategien vår for Dplay, så dette er en kjempesignering for oss, sier programdirektør Magnus Vatn.

Erik Follestad vil forøvrig fortsette i sin rolle hos Spårtsklubben i VGTV.

