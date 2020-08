Magnus Carlsen vant også finalen i sin egen sjakktour, slo Nakamura etter armageddon

sport

Avgjørelsen falt i armageddon, etter at spillerne vant ett parti hver både i hurtigsjakk og lynsjakk.

– Jeg føler lettelse, og enorm glede. Jeg er ikke så veldig fornøyd med spillet mitt, men dette er sport, og noen ganger føles det best å vinne på denne måten, sa Carlsen til Chess24.

Han vant dagens første hurtigsjakkparti med svarte brikker, men tapte det andre. Det ble remis i begge partiene nordmannen spilte med hvitt, og dermed måtte rivalene videre til lynsjakk.

I det første lynsjakkpartiet kom Carlsen tidlig i trøbbel mot en offensiv Nakamura, som med hvite brikker spilte seg til en vinnende stilling og omsatte den i seier etter 51 trekk.

– Da trodde jeg ikke at jeg hadde særlig sjanse til å komme tilbake. Jeg tenkte at jeg skulle gjøre et forsøk, men jeg trodde ikke veldig på det, sa Carlsen til Chess24.

Han måtte vinne neste parti med hvite brikker for å tvinge fram armageddon. Han brukte mye tid innledningsvis og så ut til å famle etter de rette trekkene, men så fant han dem, la veldig press på Nakamura og vant partiet etter 43 trekk.

I armageddon valgte Carlsen svarte brikker, etter å ha valgt hvitt og tapt tirsdag. Han hadde ett minutt mindre tid, men ville greie seg med remis. Han holdt Nakamura fra livet i et dramatisk sluttspill, og etter 67 trekk ble det remis.

Fire av fem

Carlsen vant tre av de fire innledende turneringene i onlinetouren som har sørget for konkurransesjakk på ypperste nivå gjennom sommeren under viruspandemien. Nakamura var den eneste som slo ham ut av en av turneringene, med semifinaleseier i Rapid Challenge i mai.

Carlsen hadde vunnet 22 av sine 23 siste kamper før Grand Final mot Nakamura, men amerikaneren ga ham sylskarp motstand og påførte ham ytterligere tre tap da han tok ledelsen tre ganger. Carlsen utlignet hver gang ved å vinne neste kamp.

Onsdag vant den norske verdensmesteren selv om han hadde sterke ryggsmerter etter et badeuhell rett før kampen skulle starte. Torsdag hadde smertene gitt seg noe, og han gikk rett i angrep.

I det første partiet spilte han seg med svarte brikker nådeløst til et overtak som han forbedret inntil Nakamura ga opp etter 43 trekk.

I det neste partiet hadde Carlsen motstanderen i vanskeligheter noen ganger, men Nakamura sto imot, og etter 74 trekk ble det remis.

Slo tilbake

Carlsen hadde muligheten til å avgjøre det hele i tredje parti, men Nakamura spilte godt med kniven på strupen og skapte store problemer for verdensmesteren, som måtte bruke tid på mottrekkene og kom kraftig bak på klokka. Nakamura spilte seg til et stadig større overtak og omsatte det i seier etter 31 trekk.

Det fjerde hurtigsjakkpartiet bød ikke på virkelige sjanser til seier for noen av spillerne, og det endte med remis etter 67 trekk. Dermed var det duket for lynsjakk- og armageddondrama.

Carlsen vant selv Magnus Carlsen Invitational (april-mai), Chess Masters (juni-juli), Legends of Chess (juli-august) og Grand Final (august). Daniil Dubov slo Nakamura i finalen i Rapid Challenge i juni.

Seieren i Grand Final ga den norske verdensmesteren om lag 1,3 millioner kroner i premie.

