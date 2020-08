Debutantmål og Pellegrino-dobbel da Kristiansund kom tilbake på vinnersporet

sport

Fem minutter etter pause fikk storscorer Amahl Pellegrino muligheten fra straffemerket. Dermed var ti avgjørende minutter i gang for Kristiansund. Seks minutter etter Pellegrinos straffescoring scoret Liridon Kalludra før Pellegrino satte sin andre for dagen tre minutter senere.

Jørgen Strand Larsen fikk inn en sen redusering før Oskar Sivertsen kunne fastsette sluttresultatet til 4-1 i sin eliteseriedebut.

Kristiansund kom til dagens kamp med en god periode i ryggen. De tapte riktignok 2-1 mot tredjeplasserte Odd forrige runde, men sto før det med tre strake seiere. Dermed har de dobbelt så mange seiere de fire siste kampene som de fikk de ti første.

De satt dermed Sarpsborg virkelig på plass etter at østfoldingene slo Molde 2-1 forrige runde. Til tross for to seiere de siste fire kampene ligger de kun tre kamper foran Mjøndalen på kvalifiseringsplass.

Neste kamp tar østlendingene imot den suverene serielederen Bodø/Glimt om åtte dager. Kristiansund spiller samtidig borte mot Sandefjord.

