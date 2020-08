Laengen klar for Tour de France – fikk Bystrøms plass

sport

Det bekrefter sykkellaget i sosiale medier mandag.

Tour de France sto i utgangspunktet ikke på rittplanen til Laengen i høst, men UAE har den siste tiden gjort endringer i sine planer.

Sven Erik Bystrøm var tiltenkt en plass i Tour de France, men i forrige uke ble det kjent at lagledelsen hadde gjort helomvending. Det skjedde i kjølvannet av at Bystrøm slet i etapperittet Criterium du Dauphine.

Søndag slo rogalendingen samtidig tilbake og ble norsk mester på fellesstarten på Ringerike. Noen Tour de France-tour blir det likevel ikke.

På høydesamling

I stedet får lagkamerat Laengen sjansen i sitt fjerde strake Tour de France. Lagledelsen opplyser at askerbøringen i første rekke er tiltenkt å gjøre en viktig jobb på de flate etappene i årets ritt.

– Jeg har alltid vært i bruttotroppen til Touren. Jeg har hatt det i bakhodet, men jeg trodde laget var ganske satt. Jeg fikk sykle Critérium du Dauphiné som reserve, og laget var fornøyd med det jeg leverte der, sier Laengen til TV 2.

Nå har han vært på fire ukerss høydesamling i italienske Livigno.

Alexander Kristoff er som ventet også del av UAE-lagets Tour de France-mannskap.

To kapteiner

Italienske Fabio Aru og slovenske Tadej Pogacar blir UAEs to håp i sammendraget på landeveien i Frankrike de kommende ukene. Med seg som hjelpere i fjellene får den klatresterke duoen Davide Formolo, Jan Polanc og David De La Cruz.

– Vi er trygge i UAE på at vi har plukket ut det best mulige Tour de France-laget til støtte for våre ledere Fabio Aru og Tadej Pogacar i sammenlagtkampen, sier sportsdirektør Allan Peiper.

Han er tydelig på at kampen om en framskutt plassering for Aru og Pogacar er det klare hovedmålet. Det kan også Alexander Kristoff få merke.

– Alexander Kristoff vil få sjanser i spurtene, men han er forberedt på å måtte endre rolle dersom det blir nødvendig å hjelpe våre kapteiner, sier Peiper.

