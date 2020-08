Medier: Lars Arne Nilsen klar som Aalesund-trener

sport

Allerede mandag meldte NRK at den tidligere Brann-treneren var på vei til Sunnmøres hovedstad for å forhandle om trenerjobben.

Eurosport erfarte tirsdag formiddag at Nilsen ble enig med klubben om en kontrakt mandag kveld, og også lokalavisen Sunnmørsposten hevder å kjenne til at Nilsen nå er klar for jobben.

Trenerprofilen vil angivelig bli presentert senere tirsdag. Aalesund har varslet pressekonferanse klokken 14.30.

Nilsen fikk sparken i Brann i begynnelsen av august. Der ble han erstattet av Kåre Inge Ingebrigtsen.

Søndag kom beskjeden om at Lars Bohinen var ferdig i Aalesund etter å ha vært i klubben siden 2017. Svake resultater lå bak beslutningen.

Aalesund ligger klart sist i eliteserien etter 15 serierunder og halvspilt serie. Klubben har samlet seg skarve sju poeng, og det er sju poeng opp til kvalifiseringsplassen som innehas av Mjøndalen. Opp til sikker plass er det ni poeng.

(©NTB)