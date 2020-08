United-stjernen Maguires opp i retten – må angivelig svare for fire anklager

sport

Manchester United-kapteinen var involvert i en konfrontasjon med politiet utenfor et utested på ferieøya Mykonos i forrige uke. Tirsdag skal saken behandles i retten på den nærliggende øya Syros.

Ifølge de britiske avisene Daily Mail og The Independent er Maguire anklaget for overfall, overfall på polititjenestemenn, verbalt misbruk og forsøk på bestikkelse.

Maguire møter ikke i retten tirsdag. Han var til stede under et innledende rettsmøte i helgen, men ble så løslatt. United-stjernen har nå reist hjem til England.

Manchester United har bekreftet at forsvarsprofilen har avvist anklagene som er rettet mot ham. Da Maguire forlot rettslokalet i helgen ga han ingen kommentarer.

Ifølge BBC forsvares Premier League-profilen av en av de mest fremtredende menneskerettighetsadvokatene i Hellas, Alexis Anagnostakis.

Ved siden av Maguire må også United-stjernen bror og en kamerat svare for anklager i forbindelse med tirsdagens rettsmøte.

I en uttalelse gresk politi sendte ut fredag ble det opplyst at det oppsto et slagsmål på politistasjonen etter at tre britiske menn ble pågrepet. Politiet hevder at britene motsatte seg pågripelse og gikk til verbale angrep da de ble pågrepet. Én politimann skal ha blitt slått i ansiktet.

