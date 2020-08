Klubb flørter med Messi – lokker med virusfri tilværelse, god vin og fast restaurantbord

sport

Tirsdag ble det kjent at Messi ønsker å forlate den spanske fotballgiganten Barcelona. Det slo ned som en liten bombe i internasjonal fotball.

Barcelona bekrefter selv at Messi skal ønske å benytte seg av en kontraktsklausul som åpner for at han vederlagsfritt kan gå til en ny klubb. Spekulasjonene rundt hvem som kan bli argentinerens neste arbeidsgiver raser allerede.

Australske Adelaide United vil tilsynelatende være med i kampen om den attraktive signaturen. Onsdag la den ut et formelt stilet brev til «Mr. L. Messi» med overskriften «Kjære Lionel» på sin Facebook-konto.

«Samtidig som Paris Saint-Germain, Manchester United og andre jakter på signaturen din, ville du ikke egentlig likt å prøve noe annerledes?", heter det i brevet som er signert av direktør Ian Smith.

Lokker med vin

Videre listes det opp gode argumenter for at Adelaide United bør bli neste stopp i Messis strålende karriere. Smith peker blant annet på områdets «fantastiske» skoler, turistattraksjoner og verdensklasse-viner som gode grunner til at ferden bør gå til Australia.

«Som konsument av Penfolds Grange, en av verdens beste viner, skal vi finne et hus til deg i forstaden Magill. Den ligger kun et frispark unna Penfolds prisvinnende Magill Estate-restaurant, der du vil få et eget bord til din disposisjon», heter det i brevet.

Adelaide-direktøren viser også til den vellykkede innsatsen hjemområdet har gjort for å forhindre koronavirusets inntog. Smith skriver til Messi at å spille for Adelaide «vil være trygt for din familie».

Har ikke penger

Minuset er at den australske klubben ikke vil kunne tilby argentineren den samme størrelsen på lønningsposen som han er vant med.

«Vi kan ikke tilby deg mye med hensyn til økonomisk kompensasjon», skriver Smith og viser til at viruspandemien også har påvirket finansene i australsk fotball.

«Men, hey, la oss ikke la det stå i veien for noe som kan bli helt spesielt. Så fort du er her, vil du bli så lykkelig at penger vil framstå uvesentlig», heter det i brevet.

Adelaide United endte på sjuendeplass i den elleve lag store australske A-ligaen sist sesong.

