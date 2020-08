Messi uteble fra Barcelona-trening

sport

Tirsdag ble det kjent at Messi ønsker å forlate den spanske fotballgiganten Barcelona. Det slo ned som en liten bombe i internasjonal fotball.

Barcelona bekrefter selv at Messi skal ønske å benytte seg av en kontraktsklausul som åpner for at han vederlagsfritt kan gå til en ny klubb. Spekulasjonene rundt hvem som kan bli argentinerens neste arbeidsgiver raser allerede.

– Messi har ikke informert oss om at han ikke skulle komme på trening i dag. Utover det kommer kommunikasjonen til å gå mellom partene, og vi vil ikke uttale oss om hva som blir sagt. Vi legger all vår energi i denne dialogen. Vi ønsker å bygge laget rundt ham, sa Barcelonas sportsdirektør Ramon Planes til mediene.

Messi har ett år igjen av kontrakten. Barcelona-toppene skal nå kjempe nesten desperat for å beholde ham.

Tre klubber blir av spanske fotballeksperter sett på som mulige nye arbeidsgivere for Messi: Inter (Italia), Manchester City (England) og Paris St. Germain (Frankrike).

Barcelona ble utspilt og tapte 2-8 i for Bayern München i mesterligaen nylig. Laget har ikke prestert godt det siste året. Nylig ble Ronald Koeman ansatt som ny trener.

Messi var på forsiden av så godt som alle de store spanske avisene onsdag. Dette er noen av overskriftene:

Marca: «Messi vil bli en fri mann».

AS: «Adjø».

Diario Sport: «Full krig»

