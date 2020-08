Adegbenro må i karantene, uaktuell til helgens eliteserierunde

sport

Først: Overgangen til tyrkisk fotball blir ikke noe av for Rosenborgs Samuel Adegbenro. Spilleren fortsetter i klubben, opplyser RBK.

På sine nettsider opplyser Rosenborg at den ikke navngitte tyrkiske klubben og Rosenborg var enige om en overgang for Adegbenro og at venstrevingen tirsdag reiste sørover for å fullføre sin personlige avtale.

– Onsdag ble det klart at Adegbenro og klubben ikke klarte å bli enige, og forhandlingene ble brutt.

Klubben skrev videre at Adegbenro nå returnerer til Trondheim og kunne være aktuell for troppen mot Stabæk søndag. Men det stemmer ikke, og klubben har nå fjernet denne setningen fra nettsiden, skriver VG.

– Han skal i karantene. Vi har ikke unntak for spillere som kommer fra utenfor Schengen og EØS. Definisjonen av jobbreise gjelder kun innenfor Schengen, og vi har kun fått unntak for innreise for landslagsspillere til Østerrike-kampen, sier konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn til avisen.

Adegbenro kom fra Viking i 2017 og ble matchvinner i europaligakvalifiseringen mot Ajax i sin debut for klubben. Men 24-åringen har slitt mye med skader etter overgangen fra Rogaland.

Denne sesongen har det kun blitt med fire kamper på grunn av skader. Så langt står Adegbenro oppført med 71 kamper for Rosenborg. Nå ligger det an til at det tallet vil øke.

(©NTB)