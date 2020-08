Rosenborg holdt lekestue i en omgang og gikk videre i europaligaen

sport

Islandske Breidablikk var lillebror på Lerkendal og måtte håpe på et lite mirakel for å ta seg videre i kvalifiseringen. Det ble fort tydelig at det ikke var miraklenes aften i Trondheim.

Gjestene yppet seg og var med på notene i åpningsminuttene, men ble totalt avkledd i eget forsvar. Rosenborg hadde fire målsjanser i første omgang, og de scoret fire mål. Effektivt fra RBK, men det handlet også mye om at det islandske laget rett og slett var svake bakover på banen.

Dermed kunne Torgeir Børven (2) og midtstopperne Tore Reginiussen og Even Hovland boltre seg i islendingenes 16-meter i første omgang. Etter hvilen la Rosenborg seg bakpå, godt fornøyde med 4-0-ledelsen. Det inviterte Breidablikk inn i kampen, men islendingenes reduseringer ble bare trøstemål.

Børven-dobbel

Rosenborg startet kampen med både Dino Islamovic og Torgeir Børven på banen. Islamovic tok rollen som midtspiss, mens Børven fikk prøve seg på kant.

Det ble en god opplevelse for Børven, som ikke har klart å spille seg til fast plass i RBK-laget etter at han ble kjøpt fra Odd som eliteseriens toppscorer. Torsdag trengte han bare fire minutter på å vise seg fram.

Kristoffer Zachariassen spilte en god stikker, og Børven hadde allerede gått på et smart løp og fikk en enkel oppgave med å sette inn 1-0.

Etter 17 minutter ble ledelsen doblet på en corner. Carlo Holse slo inn, Tore Reginiussen steg til værs og stanget ballen i mål. Sju minutter seinere ville også stoppermakker Hovland være med på leken.

Kopi av 1-0

Islamovic kriget sterkt inne i feltet og fikk avsluttet nærmest liggende. Returen gikk rett til Hovland, som hamret ballen i mål. Fire minutter seinere ble målfesten avsluttet i en nesten-kopi av 1-0-målet.

Igjen var det Zachariassen som spilte igjennom Børven, og avslutningen denne gangen var et lite hakk penere. Børven brukte en touch før han banket ballen i mål.

Med 4-0 etter fire målsjanser og 28 minutters spill, var kampen så godt som avgjort. Breidablikk utnyttet at Rosenborg roet det ned etter pausen, og spilte seg til flere gode muligheter. To av dem gikk i mål. Først da Viktor Karl Einarsson fikk avslutte på volley etter en corner, og så da danske Thomas Mikkelsen satte inn 2-4 på et straffespark etter 90 minutter.

Det ble dermed en tung avslutning på kampen for Rosenborg. Trønderne går likevel videre sammen med Bodø/Glimt til neste runde av kvalifiseringen. Den runden spilles også i enkeltoppgjør på grunn av koronarestriksjoner.

