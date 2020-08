Ødegaard uaktuell til landskampene mot Østerrike og Nord-Irland

sport

Det melder Norges Fotballforbund på Twitter. Da uttaket ble offentliggjort mandag, kom det tydelig fram at det var svært usikkert om Ødegaard vill være aktuell for spill.

– Etter en medisinsk sjekk i dag er det medisinske støtteapparatet til Real Madrid og landslaget enig om at det beste for Ødegaard er å restituere videre som følge av kneskaden han har, skriver NFF på Twitter.

Real Madrid starter sin sesongoppkjøring mandag.

– Han er spørsmålstegnet vi har i troppen. Han har begynt å trene. Vi snakket med han senest i går (søndag), men vi vet ikke hvordan han vil reagere etter den rehabiliteringsperioden han har hatt etter at den spanske ligaen var slutt, sa landslagssjef Lars Lagerbäck da.

Østerrike-kampen går fredag neste uke mens oppgjøret i Nord-Irland spilles mandagen etter. Begge inngår i Uefas nasjonsliga.

Ødegaard har vært plaget med skaden jumpers knee en stund. Det gjorde at han ikke presterte på sitt beste andre halvdel av sesongen i Real Sociedad.

Der var Ødegaard en ren åpenbaring fra august til februar.

Får tid

Nå starter en ny fase i karrieren etter at Real Madrid har besluttet å hente ham hjem til sesongoppkjøringen. Den spanske eliteserien tar til 12. september. Ødegaard blir del av en stjernespekket tropp, og mange eksperter tror han i starten blir en «back up-spiller» for veteranen Luka Modric (34).

Norges viktigste kamp til høsten, er hjemmeoppgjøret mot Serbia 8. oktober. Det er semifinalen i EM-omspillet. Blir det norsk seier der og så mot enten Skottland eller Israel noen dager senere, er Norge kvalifisert for EM-sluttspillet neste år.

Ødegaard har spilt 22 A-landskamper og står med ett mål. Her en meget sentral spiller for Lagerbäck. Forfallet gjør at 21-åringen kan fortsette sin opptrening og kanskje være i toppslag til Serbia-kampen.

I oktober spiller A-landslaget tre kamper på få dager.

