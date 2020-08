Aouar mistet Lyons serieåpning på grunn av koronasmitte

sport

Det ble kjent rett før avspark i hjemmekampen mot Dijon, som likevel endte med 4-1-seier etter hattrick av Memphis Depay. 22-åringens virusprøve var positiv da Lyons spillerstall og støtteapparat ble testet torsdag.

– Resultatene vi mottok i dag viste at Houssem Aouar er den eneste spilleren i troppen som har testet positivt, opplyste klubben i en uttalelse.

– Straks resultatene ble kjent ble Houssem sendt i to ukers isolasjon. Han er helt uten symptomer.

Klubben la til at Aouar kan vende tilbake til trening med lagkameratene om 10 til 15 dager, avhengig av resultatet av de neste virusprøvene.

Lyon kom under tidlig da Aurelien Scheidler scoret for Dijon, men tre raske mål rett før pause vendte kampen. Depay utlignet på straffespark før et selvmål av Wesley Lautoa sendte Lyon foran. På overtid i omgangen satte Depay inn 3-1.

Samme mann fastsatte resultatet med et nytt straffespark i det 66. minutt.

Det ventes at Aouar melder forfall til Frankrikes landslagstropp til nasjonsligakampene mot Sverige og Kroatia. Han var med da landslagssjef Didier Deschamps offentliggjorde troppen torsdag.

Manchester United-stjernen Paul Pogba og Tottenham-spiller Tanguy Ndombele har også testet positivt på koronaviruset og ble utelatt av verdensmesterens tropp.

