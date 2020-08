Dobbeltbogey ødela kanonstart av Hovland i Illinois

sport

På banens hull nummer 18 og Hovlands nummer ni for dagen brukte han seks slag, og det var to slag mer enn banens par. Dermed vippet han ned fra lederposisjonen til 13.-plass.

Viktor Hovland gikk opp i delt ledelse etter seks spilte hull. Da lå han to under par. Situasjonen var den samme etter åtte spilte hull.

Hovland åpnet dagen med å gå på par på alle de fire første hullene han spilte. Deretter fikk han en birdie på det femte hullet. Det ble også en birdie på det sjette hullet.

I siste halvdel av runden rettet Hovland opp inntrykket igjen med birdie på det tiende og femtende hullet. Han gikk par på fire av de ni siste hullene, men bogey på de to siste hullene gjør at Hovland ligger på en delt 14.-plass med ett slag over par etter turneringens første runde.

Turneringen har rundt 100 millioner kroner i premiepenger og avsluttes søndag. Hideki Matsuyama fra Japan leder med tre slag under par.

(©NTB)