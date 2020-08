NHL utsetter sluttspillskamper på grunn av spillerprotester

sport

I en kunngjøringen fra NHL opplyses det at torsdagens og fredagens kamper i Stanley Cup-sluttspillet utsetter.

– Etter mye diskusjon har NHL-spillerne besluttet at det beste er at vi ikke spiller kveldens og morgendagens kamper som planlagt, står det i uttalelsen fra ligaen NHL og spillerorganisasjonen NHLPA.

– Vi forstår at tragediene som inkluderer Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor og andre krever av oss at vi anerkjenner dette øyeblikket. Vi lover å jobbe for at sporten vår skal påvirke samfunnet i en positiv retning, heter det videre.

Ligaen støtter avgjørelsen, og kampprogrammet fortsetter etter planen lørdag.

Kampavlysningene i NHL kommer etter at basketballigaen NBA onsdag og torsdag utsatte kamper på grunn av spillerprotester. Det fikk USAs president til å reagere.

– Jeg vet ikke mye om NBA-protestene. Jeg vet seertallene deres har vært veldig dårlige fordi jeg tror folk er litt lei av NBA. De er blitt en politisk organisasjon, og det er ikke en god ting, sa Donald Trump.

Demonstrasjonene fra NBA-miljøet spredde seg slik at det ble avlysninger også i basketligaen MLB, fotballigaen MLS og i tennisturneringer onsdag.

(©NTB)