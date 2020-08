Djokovic triumferte i New York, fortsatt ubeseiret i år

sport

Djokovic la på til 23 strake seirer i 2020 ved å vende til seier etter å ha tapt første sett både i semifinale (mot Roberto Bautista-Agut) og finale.

Fra før var han den eneste spiller som har vunnet alle de ni ATP Masters 1000-turneringene. Med seieren i turneringen som vanligvis avvikles i Cincinnati er han den første som har vunnet alle de ni turneringene minst to ganger hver.

Samtidig tangerte han Rafael Nadals rekord på 35 Masters 1000-titler.

Lørdag vendte Djokovic til seier 4-6, 6-4, 7-6 (7-0) over en spiller som hadde slått ham i deres tre siste innbyrdes oppgjør på hardcourt. Søndag møtte han en spiller han hadde slått 10 ganger av like mange mulige, uansett underlag.

Raonic, som øynet sin (og Canadas) første Masters 1000-tittel, ga ham likevel tøff kamp. Outsideren imponerte stort i første sett og vant det 6-1, men Djokovic lot seg ikke stresse, slo tilbake og vant de to neste 6-3, 6-4. Mens semifinalen varte tre timer, var finalen over på to.

