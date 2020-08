Kampkollisjon skaper harme før «norsk» Allsvenskan-toppmøte

sport

Fire av Alexander Søderlunds lagkamerater i Häcken risikerer nemlig å måtte spille landskamp og toppkamp i Allsvenskan i løpet av mindre enn 24 timer, ifølge Aftonbladet.

Ligamøtet mellom Häcken og Djurgården er berammet til 9. september. Kvelden før møter Sveriges U21-landslag Italia til viktig kamp i EM-kvalifiseringen. Den svenske troppen inneholder ikke mindre enn fire Häcken-spillere.

Alexander Søderlunds klubb har bedt om at Djurgården-oppgjøret flyttes slik at den nevnte kvartetten slipper to kamper på mindre enn et døgn, men Det svenske fotballforbundets konkurransekomité vendte tommelen ned.

– Det er ganske kaldt av konkurransekomiteen å ta den beslutningen, sier Häckens sportssjef Sonny Karlsson til Aftonbladet.

Fra Djurgårdens side hevdes det at det blir nærmest umulig å finne en ny dato, tatt i betraktning at kampprogrammet allerede er tett. Hovedstadsklubben skal blant annet ut i kvalifisering til europaligaen i tiden som kommer.

Häcken, som også har Jonathan Rasheed i sin stall, har likevel anket avslaget fra konkurransekomiteen.

I Djurgården spiller ved siden av Fredrik Ulvestad også Per Kristian Bråtveit, Erland Tangvik og Aslak Fonn Witry. Klubben ligger på fjerdeplass i Allsvenskan, med samme antall poeng som Häcken på plassen foran.

Malmö er serieleder, åtte poeng foran både Häcken og Djurgården.

(©NTB)