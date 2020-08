Naomi Osaka tilbake på banen med seier

sport

Det ble seier over belgiske Elise Mertens med sifrene 6-2, 7-6 (7-5) i en kamp som varte litt over to timer. I finalen møter hun hviterussiske Viktoria Azarenka, som slo Johanna Konta i tre sett.

– Det har vært ganske stressende. Jeg fikk ikke sove noe særlig i går, så jeg er glad for at jeg greide å spille på ganske bra nivå, sa Osaka i et intervju på banen rett etter semifinalen.

Novak Djokovic møter canadiske Milos Raonic i mennenes finale i New York. Serberen måtte ha tiebreak i avgjørende sett for å slå Roberto Bautista-Agut, men han vant 4-6, 6-4, 7-6 (7-0) og er fortsatt ubeseiret i år, på 22 kamper. Alle hans tre server i tiebreaket var ess.

Raonic slo Stefanos Tsitsipas 7-6 (7-5), 6-3 og er klar for sin største finale på fire år.

Osaka, som ifølge magasinet Forbes er verdens best betalte kvinnelige idrettsutøver, sluttet seg til de omfattende idrettsprotestene etter at afroamerikanske Jacob Blake sist helg ble skutt av politiet i Kenosha i Wisconsin.

– Jeg er en atlet, men først og fremst en svart kvinne. Og som en svart kvinne føler jeg at det er andre saker som krever umiddelbar oppmerksomhet framfor å se meg spille tennis, skrev Osaka på sosiale medier etter at først NBA og deretter andre nordamerikanske lagidretter utsatte sine kamper i protest mot politivold.

Nådde fram

Hennes beslutning om å trekke seg fra semifinalen resulterte i at alt spill i storturneringen i New York torsdag ble avlyst, og da kom Osaka til at hun hadde nådd fram med sitt budskap.

– De tilbød å utsette alle kamper til fredag, og det gir etter min mening mer oppmerksomhet til protestbevegelsen, sa Osaka. 22-åringen representerer Japan, men hun har bodd i USA siden hun var tre år gammel. Hun deltok tidligere i år i Black Lives Matter-demonstrasjoner i USA etter at George Floyd døde da han ble pågrepet av politiet.

Turneringen i New York er flyttet dit fra Cincinnati og fungerer som oppkjøring til Grand Slam-turneringen US Open. Det er en ATP Masters 1000-turnering for menn og WTA Premium 5-turnering for kvinner.

Standpunkt

– Som idrett tar tennis et kollektivt standpunkt mot rasediskriminering og sosial urettferdighet som igjen er skjøvet i forgrunnen i USA. Derfor har vi besluttet å sette alt spill i turneringen på pause torsdag. Kampene starter igjen fredag, het det i en uttalelse fra USAs tennisforbund, ATP og WTA torsdag.

Osaka vant det første settet mot Mertens greit, men fikk hard kamp i det neste. Hun halte seieren i land selv om hun mot slutten av det andre settet noen ganger tok seg til baksiden av låret, noe som kan tyde på at hun hadde hamstringproblemer.

Azarenka møtte britiske Konta samtidig på en annen bane. Azarenka vant 4-6, 6-4, 6-1 i en kamp som varte to timer og 18 minutter

