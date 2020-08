Nedtur for Hovland i PGA-sluttspillet

sport

Fire bogeyer og bare en birdie førte til at nordmannen falt til delt 23.-plass, men samtidig er det ikke veldig langt fram. Kun to spillere er under par totalt etter to runder, og Hovland har fem slag fram til lederne.

Topper listene gjør amerikanske Patrick Cantlay og nordirske Rory McIlroy. De er begge ett slag under par etter to runder.

Hovland spilte lenge meget godt på åpningsrunden torsdag, og etter åtte spilte hull var han i delt ledelse i det stjernestinne deltakerfeltet i Olympia Fields, Illinois. Men en dobbeltbogey halvveis på runden og bogey på de to siste hullene sendte ham nedover på listene.

Førsterunden ble gjort unna på 71 slag, ett over banens par. Dermed var han på delt 14.-plass fire slag bak lederen, men starten på fredagens runde sendte ham videre nedover.

På første hull havnet de to første slagene i roughen, og han misset en parputt fra et par meter på vei mot bogey. På 5. hull kom en ny bogey, og på 8. hull en tredje.

På 10. hull rullet Hovland inn en birdieputt fra en drøy halvmeter, men den birdien ble dagens eneste for hans del. En bogey på 14. hull sendte ham tre over for dagen igjen. Han spilte iallfall siste halvdel av fredagens runde til par og er i angrepsposisjon før helgen.

Birdiene sitter langt inne på banen i Illinois.

(©NTB)