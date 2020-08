Nora Mørk rusten i comeback, men Vipers startet med seier

sport

Mørk er frisk etter omfattende skadeproblemer og tilbake i norsk håndball etter fire år i utenlandske storklubber. Hun ville mye, men var tydelig rusten og slet med å få det til å stemme i Vipers-debuten.

Hun måtte ha straffekast for å få inn sitt første mål, og hun endte med tre scoringer på seks forsøk, hvorav tre sjumetere. Hun misset to straffekast og hadde også flere tekniske feil.

– Jeg er så sykt glad for at jeg ikke skadet meg, slik jeg gjorde i mitt forrige comeback i fjor. Jeg har vært veldig nervøs og gruet meg, og jeg er så glad for at jeg kom meg gjennom og skal trene håndball mandag, sa Mørk til TV 2 og tørket en liten gledeståre.

– Det var fint at jeg startet 2. omgang på benken, selv om jeg også fortjente det.

Sola imponerte

Anført av Malin Holta fulgte Sola-laget gjestene gjennom den første omgangen og imponerte da de i løpet av noen minutter gikk fra 8-11 til ledelse 13-11. Takket være Linn Jørum Sulland tok Vipers med seg ett måls ledelse inn til pause på 14-15.

– Vi har brukt to rekker, så jeg håper vi orker litt mer enn dem i 2. omgang, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2 i pausen.

Sola-trener Steffen Stegavik var bekymret for det samme.

– Jeg måtte ta timeout for å gi jentene mine en liten pause, mens de bare byttet hele laget. Vi får se hvordan vi holder, sa han til TV 2.

Orket ikke

Det ble som trenerne forutså. Sola hang med ti minutter av den andre omgangen, men så dro Vipers ubønnhørlig fra. Ledelsen var på det meste tosifret, men Sola slapp unna med nimålstap.

Sulland ble toppscorer for Vipers med seks mål, mens Malin Holta var kampens suverene toppscorer med 11 scoringer for Sola.

– Vi var ikke fantastisk gode, men vi skrur til når det trengs, sa Gjekstad.

I mennenes eliteserie vant Nærbø 30-27 borte mot FyllingenBergen.

