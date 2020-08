Spanske medier: Messi boikotter første trening

sport

Den argentinske stjernespilleren skal i utgangspunktet returnere til klubbens treningsfelt søndag for koronatesting. Men den katalanske radioen RAC1 er blant mediene som rapporterer at Messi har informert om at han ikke kommer til å delta.

Messi skal angivelig mene at det å stille opp på trening vil være i konflikt med holdningen hans om at han er fri til å finne seg en ny klubb.

Barcelona bekreftet tidligere i uken at Messi har informert om at han ønsker å utløse en kontraktsklausul som åpner for at han vederlagsfritt kan gå til en ny klubb. Spekulasjonene rundt hvem som kan bli argentinerens neste arbeidsgiver raser allerede.

Messi har ett år igjen av kontrakten. Barcelona-toppene skal nå kjempe nesten desperat for å beholde ham.

