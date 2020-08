Hovlands sisterunde holder trolig til finalebillett

sport

Hovland var to slag under par halvveis på søndagens runde, men endte ett slag over etter bogey på det siste hullet. Det sendte ham ned til en foreløpig delt 42.-plass, men alt tyder på at han likevel beholder plassen blant de 30 beste i sammendraget og får spille finaleturneringen i Atlanta.

Bogey på 12. og dobbeltbogey på 13. hull sendte Hovland over par for dagen, men en birdie på 15. hull fikk ham tilbake på par. Fem slag på det siste hullet nektet Hovland den første runden på par i turneringen i Olympia Fields.

Etter serien 71-73-73-71 endte han åtte slag over par i en turnering der birdiene satt langt inne for samtlige spillere.

Søndag startet Hovland forrykende på den vanskelige banen i Illinois og leverte to birdier på de fire første hullene (2. og 4. hull). Dermed kom han seg kjapt to under par for dagen. En bogey på 8. hull ble umiddelbart revansjert med birdie på 9. hull, men så startet problemene.

De sju siste hullene gikk han tre slag over par, og det forhindret en langt bedre plassering. Likevel går det mot Hovland-deltakelse også i Atlanta.

De 30 beste på poenglista sammenlagt etter helgens turnering får være med i PGA-tourmesterskapet, der selv en sisteplass vil bli belønnet med fire millioner kroner. Seier gir 15 millioner.

Hovland var en liten stund lørdag ute av topp-30-lista, men han ligger etter ferdigspilt runde an til 27.-plass, og flere rivaler må prestere meget godt om han skal falle ut.

