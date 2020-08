Tromsø-lokomotivet durer videre – Ranheim snublet mot KFUM

sport

Tromsøværingene kunne med det innkassere sin andre strake seier etter to tap og ett uavgjortresultat. Etter 13 runder topper laget tabellen og har fire poeng ned til Ranheim, som tapte 0-1 for KFUM Oslo.

Kent-Are Antonsen sendte Tromsø i ledelsen med et praktskudd etter en drøy halvtime spilt. Minuttet senere smalt det igjen da Eric Kitolano mot sine gamle lagkamerater doblet ledelsen med nok en TIL-suser.

Henrik Kristiansen reduserte for Ull/Kisa i sluttminuttene, men Tromsø kunne slippe jubelen løs for tre nye poeng på Alfheim.

Også øvrige resultater gikk Tromsøs vei. Opprykkskollegaene Sogndal, Sandnes Ulf og Lillestrøm spilte alle uavgjort, mens Ranheim og Åsane tapte.

Jumbolagene Strømmen og HamKam vant begge, og de fire siste på tabellen før runden tok til sammen 10 poeng.

«Kåffa» overrasket Ranheim

Ranheim-trener Svein Maalen giftet seg lørdag, men fikk ingen bryllupsgave av spillerne sine dagen derpå. I stedet sørget Håkon Stavrum for tre poeng og 1-0-seier til KFUM Oslo.

Seieren var den første til «Kåffa» siden slutten av juli og ble en flott bursdagsgave til trener Jørgen Isnes (41).

I vindkastene på Ågotnes klarte verken Øygarden og Lillestrøm å finne nettmaskene. Også på Gjemselund ble det 0-0 i oppgjøret mellom Kongsvinger og Sogndal.

Viktig seier for Rekdals menn

Borte mot Stjørdals-Blink fortsatte Marcus Pedersen scoringsformen for HamKam med sitt åttende for sesongen. 30-åringen sikret Kjetil Rekdals menn 1-0-seier og tre viktige poeng i bunnstriden, men laget er fortsatt sist. På overtid fikk Pedersen et forsprang i dusjen da han sparket bort ballen og fikk sitt annet gule kort.

Raufoss satte en stopper for sin elendige form med 3-1-seier over Åsane. Henrik Udahl sendte gjestene i føringen, men Marius Alm (straffe), Ikhsan Fandi og Gard Simenstad sørget for at totningene tok sin første seier siden 27. juli.

Jerv slått av Strømmen

Strømmen fikk en drømmestart mot Jerv og vant til slutt 5-2. Det løftet laget fra 15.- til 13.-plass.

En markkryper signert Brede Sandmoen og hodestøtet til Kjell Rune Sellin gjorde at vertene ledet 2-0 etter 17 minutter. Sellin økte til 3-0, mens Pibe reduserte til ingen nytte for sørlendingene. Mahmoud Laham satte inn 4-1 på vakkert vis før Pibe satte sitt og Jervs annet for dagen. Youssef Chaib satte punktum på overtid.

Med et flott langskudd signert Johannes Andres Nuñez tok Sandnes Ulf ledelsen borte mot Grorud, men hjemmelagets Oscar Aga sørget for 1-1 i hovedstaden.

