Murray gjorde som Ruud i US Open

sport

Det var skottens første seier i en Grand Slam-turnering på nesten 20 måneder.

Murray prøver fortsatt å finne toppformen igjen etter flere hofteoperasjoner, men han har ikke glemt hvordan man vender tenniskamper. Han vant 4-6, 4-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-4), 6-4 i en kamp som varte fire timer og 39 minutter.

Det er 10. gang i karrieren at han vinner en turneringskamp etter å ha tapt de to første settene. Da Ruud gjorde det mot amerikanske Mackenzie McDonald, var det første gang.

Murray vant US Open i 2012. Han har også to Wimbledon-titler og to OL-gull på merittlista.

33-åringen ble hofteoperert i januar 2018 og igjen ett år senere. Han trodde en stund at karrieren var over, men han gjorde comeback i fjor. En ny skade og koronaviruset holdt ham borte fra banen fra november til august.

Murray måtte avverge en matchball i 4. sett på vei mot seier tirsdag.

(©NTB)