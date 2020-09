Osaka med Black Lives Matter-hyllest i US Open

sport

– Jeg er klar over at tennis blir sett over hele verden, og kanskje det er noen som ikke kjenner Breonna Taylors historie, sa japanske Osaka etter seieren over Misaki Doi i tre sett i den første runden av US Open (6-2, 5-7, 6-2).

26 år gamle Taylor ble skutt åtte ganger da politiet uten forvarsel stormet leiligheten hennes for å gjennomføre en narkorazzia 13. mars. Det ble ikke funnet narkotika og hun var selv ikke mistenkt.

Sju munnbind

Osaka håper å nå langt i den gjeve tenniskonkurransen slik at hun kan få vist fram enda flere munnbind med navn på afroamerikanere som har blitt drept av politiet.

– Jeg har sju (munnbind), og det er ganske trist at sju ikke er nok til å få med alle navnene, sa Osaka og la til:

– Forhåpentligvis kommer jeg til finalen, slik at dere får se alle.

Viktigere enn tennis

Det er ikke første gang tennisstjernen tar et standpunkt mot politivold. Osaka stilte ikke til semifinalen i Western & Southern Open forrige uke etter at en politimann skjøt Jacob Blake sju ganger i ryggen fra kloss hold.

– Jeg er en idrettsutøver, men først og fremst en svart kvinne. Og som svart kvinne, føler jeg at det er andre saker som krever umiddelbar oppmerksomhet og som er viktigere enn å se meg spille tennis, skrev Osaka på sosiale medier da hun valgte ikke å stille.

– Jeg forventer ikke at noe drastisk skal skje ved at jeg ikke spiller, men hvis jeg kan starte en samtale i en sport dominert av hvite, så anser jeg det som et steg i riktig retning.

