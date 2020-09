Drammen sto imot vanvittig Nærbø-opphenting

sport

Nærbø scoret seks av kampens siste sju mål, men måtte se seg slått 30-31 av et Drammen-lag som dermed er ett av tre med full poengpott etter to kamper.

Elverum vant 30-22 over Fjellhammer i en annen kamp mellom to lag som kom fra seier i åpningskampen, mens ØIF Arendal vant 31-25 borte mot Sandefjord.

Ambisiøse Kolstad slo hardt tilbake etter stortapet mot Fjellhammer i åpningsrunden og knuste Viking 28-17. Sistnevnte spilte sin første kamp. Siden det er 13 lag i eliteserien denne sesongen er det alltid ett lag som står over. Onsdag var det Haslum.

Bækkelaget og Runar tok også sine første poeng. Førstnevnte vendte 25-27 til 28-27 mot FyllingenBergen i sluttminuttene, mens Runar vant 29-27 borte mot Halden.

Spurtet for sent

Anført av 10-målsscorer Viktor Petersen Norberg festet Drammen et jerngrep på vertene i Nærbø. Gjestene ledet 18-12 ved pause og var oppe i 24-14 åtte minutter ut i 2. omgang. Hjemmelaget spiste seg innpå, og i sluttminuttene i voldsomt tempo. Drammen ble berget av sluttsignalet.

Fjellhammer hang på Elverum i over en omgang, men hjemmelaget rykket tidlig i 2. omgang på vei mot en oppskriftsmessig seier. Elverum venter forventningsfullt på verdensstjernen Luc Abalo, som skal slutte seg til laget med det første. Onsdag var Christopher Hedberg toppscorer med seks mål.

Vendte

Olaf Richter Hoffstad var toppscorer da ØIF Arendal tidlig rykket fra Sandefjord på vei mot klar borteseier. For Kolstad var Rasmus Carlsen mestscorende med ni.

FyllingenBergen lå lenge an til seier i Oslo, men Bækkelaget scoret altså de tre siste målene, to av dem ved Emil Sundal, som dermed endte med 10 scoringer.

Halden ledet til et stykke ut i 2. omgang, men Runar avsluttet best og vant. Tobias Glemming scoret ni ganger for gjestene.

