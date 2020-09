Sykkel-VM avgjøres på verdenskjent formel 1-bane

sport

Det bekrefter Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) på sine nettsider onsdag.

Det blir kun gjennomført ritt i eliteklassene i 2020-utgaven av VM. Verdens beste U23-ryttere og juniorer må vente til neste år med å kjempe om edelt VM-metall.

Mesterskapet, som vil få base i Imola, arrangeres fra 24. til 27. september. Det erstatter det avlyste arrangementet i Aigle-Martigny. Sveitserne måtte gi opp å arrangere VM som følge av at myndighetene i landet la ned forbud mot arrangementer med mer enn 1000 personer.

Formel 1-bane

Det internasjonale sykkelforbundet opplyser at start- og målgang for VM-rittene i Imola ville finne sted på byens verdenskjente formel 1-bane. Den var arena for San Marinos Grand Prix fra 1981 til 2006.

I 1994 mistet legendariske Ayrton Senna livet i en voldsom krasj på banen.

Løypa som skal benyttes under landeveisrittene i VM beskrives som ekstremt utfordrende. Mennenes ritt blir 259,2 kilometer langt med totalt fem kilometer med stigninger. Kvinnene skal gjøre opp om VM-tittelen over 144 kilometer. Det totale antallet meter med klatring der blir 2750.

Dansk mester

Profilen beskrives som temmelig lik den rytterne skulle ha forsøkt seg på i Aigle-Martigny. For begge kjønn skal det sykles i en rundløype på 28,8 kilometer.

Imola har arrangert sykkel-VM én gang tidligere. Det var i 1968.

Danske Mads Pedersen er regjerende verdensmester på herresiden. På kvinnesiden gikk VM-gullet til nederlandske Annemiek van Vleuten i fjor.

