Forsvarsprofil forlenget med høytflygende Glimt

Moe kom på lån fra Rosenborg i 2014 og ble året etter Glimt-spiller på permanent basis. Siden har han blitt værende i klubben som nå herjer i toppen av norsk fotball.

– Det er en god følelse. Det har vært litt fram og tilbake en stund, derfor er det godt at vi endelig ble ferdig med det. Det er en totalpakke som jeg er veldig fornøyd med, sier Moe til egen klubbs nettsider om kontraktssigneringen.

Midtstopperen fra Flatanger sier han har mye å bidra med i Glimt i årene som kommer.

– Selv om jeg begynner å nærme med tredve år, så føler jeg at jeg har mer å gå på og mer å lære. De sier jo at det er først når du er rundt tretti at du som midtstopper er inne i dine beste år. Sånn sett har jeg mine beste år foran meg.

Moe har slitt med skade den siste tiden, men er på vei tilbake. Han håper å være klar til møtet med Odd 13. september.

Bodø/Glimt tar ti poengs luke til forfølgerne på toppen av tabellen i Eliteserien.

