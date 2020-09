Jakob Ingebrigtsen vant i Brussel, bommet på europarekorden

sport

Ingebrigtsen vant i et løp uten erkerivalen Timothy Cheruiyot på startstrek. Kenyaneren var suveren på distansen sist sesong, og har klart å holde Jakob Ingebrigtsen fra fatet i de to løpene de har møttes også denne sesongen.

Denne gangen var ikke Cheruiyot med, og da ble det enklere for tenåringen fra Sandnes. Jakob Ingebrigtsen parkerte konkurrentene, men hadde ikke beina til å slette sin egen europarekord.

Jesus Gómez fra Spania tok 2.-plassen, men var nesten fire sekunder bak nordmannen. Gómez ble nummer to med 3.34,69. Boaz Kiprugut ble nummer tre med 3.37,93.

Det var første gang at en av Ingebrigtsen-brødrene vant et løp i et Diamond League-stevne.

– Dette var gøy. Det er første gang at jeg vinner et slikt løp, sa Ingebrigtsen til NRK.

Tøft

Foran løpet i Brussel var det Ingebrigtsen som satte premissene og som bestemte hvor fort harene skulle løpe, meldte NRK. Harene hadde fått beskjed om 55,3 (400 meter), 1.51 (800 meter) og 2.47 (1200 meter). Jakob Ingebrigtsen holdt skjemaet til det sto igjen 300 meter, men deretter og inn fikk han det tøffere. Tiden 3.30.70 er likevel en knalltid i en hvilken som helst sammenheng.

Haren åpnet sprekt og passerte på høye 53 sekunder.

– Det ble tøft fra start, og jeg må nok ha flere rundt meg når åpningen blir såpass hard. Uansett var dette veldig gøy. Det er artig at vi fikk muligheten til noen løp til tross for covid-19, sa Ingebrigtsen.

Flere

Jakob Ingebrigtsen satte europarekord på 1500 meter med 3.28,68 i Diamond League-stevnet i Monaco 14. august. Timothy Cheruiyot vant på 3.28,45. En drøy uke senere løp Jakob Ingebrigtsen på 3.30,74 i DL-stevnet i Stockholm. Da ble han slått med 49 hundredeler av Cheruiyot.

Og enda er ikke sesongen helt over.

– Det er usikkert hva som skjer framover, men jeg håper på et par løp til før sesongen er over, sa unggutten fra Norge.

(©NTB)