Klubb bekrefter: Tysk stjerne skal fullføre Chelsea-overgangen

Det bekrefter 21-åringens nåværende arbeidsgiver Bayer Leverkusen fredag. Dermed er det etter alle solemerker bare et tidsspørsmål før Chelsea har ytterligere en storsignering på plass.

Havertz skal ha fått tillatelse av Tysklands landslagssjef Joachim Löw til å reise til London fredag.

– Jeg har snakket med Oliver Bierhoff og Joachim Löw om dette de siste dagene, sier Leverkusens sportsdirektør Rudi Völler.

Bierhoff er manager for det tyske landslaget.

– Det tyske fotballforbundet forstår at dette er en spesiell situasjon for spilleren og for oss som klubb. Så kan Kai finne ut av ting i London med vår støtte, sier Völler videre.

Stjernekjøp

Samtalene om en overgang for Havertz har pågått i lang tid.

– Vi er oppmerksomhet på viktigheten av dette for Bayer Leverkusen og Kai, og ønsker å håndtere dette på en ansvarlig måte, sier Oliver Bierhoff ifølge nyhetsbyrået DPA fredag.

Chelsea-manager Frank Lampard har for alvor rustet opp spillerstallen foran Premier League-sesongen som nå står for døren. Tidligere i sommerens overgangsvindu har Chelsea sikret seg Leipzig-spissen Timo Werner, Hakim Ziyech fra Ajax, midtstopperen Thiago Silva fra Paris Saint-Germain (lån) og Leicester-backen Ben Chilwell.

Midtbanespiller Havertz har spilt for Leverkusen i hele sin karriere og står med 36 mål på 118 kamper for klubben. I tillegg har han bidratt med 25 målgivende pasninger.

Høy prislapp

Han fikk sin seniordebut for klubben i oktober 2016. De siste sesongene har han blitt en av Leverkusens store frontfigurer.

Både Sky Sports og den tyske storavisen Bild har tidligere rapportert at Chelsea betaler 80 millioner pund i overgangssum nå. I tillegg skal avtalen mellom klubbene angivelig inneholde mulige tilleggsutbetalinger på ytterligere 20 millioner pund.

Dermed kan i så fall Havertz til slutt få en samlet prislapp på rundt en milliard norske kroner.

(©NTB)