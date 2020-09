Messi-leiren slår tilbake mot La Ligas tolkning av kontrakten

sport

I en uttalelse signert Messis far, Jorge Messi, fredag, argumenterer Messi-leiren for at utkjøpsklausulen på 700 millioner euro ikke gjelder. Det slo derimot La Liga fast at den gjør tidligere i overgangssagaen.

– Det er absolutt tydelig at klausulen ikke er gjeldende, skriver Jorge Messi i brevet, som er gjengitt av blant andre Marca.

Flere spanske medier har meldt at det vil komme en skriftlig bekreftelse på at Messi vil bli værende i Barcelona i løpet av fredagen.

Brevet fra Messis far sier ingenting om det, men argumenterer derimot for at Messi gratis kan forlate klubben.

(©NTB)