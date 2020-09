Stortalent sendte Murray ut av US Open

sport

US Open var skadeplagede Murrays første singleopptreden i en Grand Slam-turnering siden Australian Open i 2019. I New York ble det stopp i annen runde etter at 20 år gamle Auger-Aliassime vant i strake sett 6-2, 6-3, 6–4.

33 år gamle Murray, som i januar gjennomgikk sin andre hofteoperasjon, ble utspilt av den 13 år yngre canadieren. Murray vant US Open i 2012. Han har også to Wimbledon-titler og to OL-gull på merittlista.

I første runde av turneringen leverte skotten et comeback av høy klasse da han slo japanske Yoshihito Nishioka med 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 6-4, men mot Auger-Aliassime var han sjanseløs. Etter en tennisleksjon på to timer og ti minutter var skotten sendt ut av Gran Slam-turneringen i New York.

Auger-Aliassime, som blir sett på som et av de største tennistalentene, møter enten britiske Dan Evans eller franske Corentin Moutet i neste runde.

I kvinneklassen vant Serna Williams 6-2, 6-4 mot russiske Margarita Gasparyan. 38-åringen møter Sloane Stephens i neste runde. Stephens vant turneringen i 2017, mens 38 år gamle Williams i år jakter sin sjuende tittel i US Open.

