Formel 1: Gasly triumferte i Italia etter at Hamilton fikk tidsstraff

– Det er utrolig. Det var et vilt løp. Jeg har vært gjennom mye de siste 18 månedene. Jeg tar min første seier på Monza, og jeg sliter med å forstå det, sa Gasly i et intervju vist på V sport etter løpet.

Seieren er franskmannens første i motorsportens ypperste klasse og Frankrikes første siden 1996.

– Det har vært så lenge siden, men jeg forventet ikke at det skulle skje vårt lag.

McLaren-fører Carlos Sainz truet Gaslys ledelse helt inn på siste runde, men Scuderia-føreren holdt unna.

– Jeg er delvis skuffet med andreplass, jeg hadde ikke trodd jeg kunne kjempet om seier i dag, men jeg tror jeg normalt sett ville fått andreplass bak Hamilton, sa Sainz etter løpet.

Lance Stroll ble til slutt nummer tre på Monza-banen.

Etter å ha levert tidens raskeste runde på en formel 1-bane i kvalifiseringen lørdag startet Hamilton i beste startspor. Han ledet lenge, men etter å ha kjørt inn i depot på rødt lys fikk han en tisekunders straff. Straffen tok Hamilton like etter at løpet hadde blitt stanset en periode etter at Ferraris Charles Leclerc kjørt i dekkveggen på 25. runde. Dermed havnet han i sisteposisjon.

I mål var briten nummer sju.

Det var ikke bare Leclerc som hadde trøbbel for Ferrari søndag. Allerede etter ni runder måtte Sebastian Vettel bryte. Neste søndag kjøres tidenes første Grand Prix-løp på Ferraris egen bane i Mugello.

