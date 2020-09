Hovland på stigende i PGA-tourmesterskapet

sport

Han startet dagen på totalt to under par på 22.-plass. Etter ti spilte hull søndag hadde han gått ti hull på totalt minus en under par.

Hovland åpnet med en bogey på hull 1. Da var han uheldig og havnet i bunkeren. Allerede etter det tredje hullet hadde han jevnet seg ut på par etter en birdie. Den neste birdien kom på hull åtte, og det var da han skvatt et par plasser opp på resultatlisten.

Hovland har for eksempel to slag opp til 17.-plass og tre slag opp til 14.-plass.

Nordmannen har fortsatt sju hull igjen av søndagens spill.

