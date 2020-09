BBC: Premier League-stjerner kan bli kastet ut av landslagstroppen

sport

Ifølge flere medier, blant dem BBC, skal ungguttene ha brutt flere av lagets interne smittevernregler.

Manchester City-spiller Foden og Manchester United-spiller Greenwood skal angivelig ha hatt besøk av to kvinner på laghotellet i Reykjavik, og kvinnene skal ha dokumentert besøket på bildedelingstjenesten Snapchat.

Det betyr trøbbel, all den tid de engelske stjernene skal holde seg skjermet for å hindre smitteutbrudd.

Ifølge BBC skal Det engelske fotballforbundet nå se på anklagene som rettes mot de to Premier League-profilene. Et alternativ skal være at landslagssjef Gareth Southgate kaster duoen ut av landslagstroppen.

Det skal igjen være årsaken til Foden og Greenwood ikke fikk være med laget på det chartrede flyet som gikk fra Keflavik til København mandag.

Lørdagens kamp mellom Island og England endte 1-1. Tirsdag møtes Danmark og England i Parken.

(©NTB)