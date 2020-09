Lagerbäck: – Deilig å sprette tilbake

sport

– Det var fantastisk deilig å sprette tilbake slik vi håpet og ønsket. Det viktigste etter hjemmetapet sist var å få tre poeng, men det var godt å få til det offensive spillet og de kombinasjonene vi fikk til i dag. Det er akkurat slik vi vil spille, med raske overganger, sa han til TV 2.

Han fikk en helt annen opplevelse enn på Ullevaal fredag.

– Vi skal huske at det var en litt annen motstander, men jeg tror vi hadde en slags negativ mental påvirkning sist. Vi var låst, og selv om vi forsvarte oss bra fikk vi ikke til noe angrepsspill. I dag var det bra service for spissene og god samhandling, sa han.

– Det er lettere å spille fotball når alle deltar og beveger seg.

Spissflora

Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth herjet med nordirene og scoret to mål hver. De var også involvert i begge makkerens mål. De fikk 90 minutter sammen og ble ikke splittet selv da Joshua King kom inn snaut 20 minutter før slutt.

– Det er mulig å anvende spillerne på ulike måter. Om vi hadde hatt behov for sterkere offensiv kunne Josh ha kommet inn tidligere, men det er mulig å spille slik vi avsluttet kampen også, sa Lagerbäck om det.

Han syntes faktisk at spillerne var litt for aggressive i første omgang og tok for mange sjanser. I pausen ba han dem om å spille litt tryggere. Likevel kom to nye mål, og Nord-Irland måtte tåle sitt største hjemmetap siden Spania vant 5-0 i 2002.

Kan bli bra

Neste kamp for Lagerbäcks lag er mot Serbia i oktober, og da handler det om semifinale i omspillet om EM-plass.

– Dette forverret ikke våre sjanser i den kampen. Om vi holder alle friske og får med dem som ikke var klare nå, så kan det bli veldig bra, for jeg kan ikke tenke meg at spillerne går til den kampen med for høye forventninger eller en mental sperre, sa han.

