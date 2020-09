Tusener kan se Ruud fra tribuneplass i Paris

sport

I alt kan det bli 11.500 tilskuere hver dag når Casper Ruud og de andre tennisstjernene skal spille i den franske hovedstaden fra 27. september. Det skjer til tross for en oppblomstring av koronavirus-smitte i landet.

I utgangspunktet ønsket arrangøren av Roland-Garros å slippe inn 20.000 tilskuere hver dag, men tilskuertaket som myndighetene har fastsatt, gjør det umulig.

Først med publikum

Det vil bli sluppet inn inntil 5000 mennesker på hovedbanene Philippe Chatrier og Susanne Lenglen, mens det vil kunne være 1500 personer på området rundt den tredje største banen.

– Siden de internasjonale turneringene startet opp igjen, er Roland-Garros den første turneringen som får lov til å ha et publikum, uttaler den franske tennispresidenten Bernard Giudicelli.

Grusspesialisten Ruud tok seg til 3. runde i Roland-Garros i fjor, og han sikter naturligvis enda høyere i årets turnering.

Munnbind og tester

2020-utgaven vil foregå under et strengt virusregime, og spillere og andre må bruke munnbind hele tiden mens de befinner seg på området.

Alle som er akkreditert til turneringen, må teste negativt for koronavirus før de slippes inn. Spillerne blir testet når de ankommer Paris og deretter tre dager senere. Etter de to første testene, blir de testet hver femte dag så lenge de er med i turneringen.

Tennisspillerne kan velge mellom to hoteller som de kan bo på under oppholdet.

Premieløft

Som følge av koronapandemien har arrangøren også bestemt seg for å øke premiepengene til dem som ryker tidlig ut av turneringen. Det er et tiltak som skal gjøre det lettere for dem som har vært hardest rammet økonomisk av viruskrisen.

– Premiepengene for dem som ryker ut i 1. runde økes med 30 prosent fra i fjor til 60.000 euro (632.000 kroner). Det er også gjort en betydelig økning for kvalifiseringene, der det blir 27 prosent mer i premiepenger sammenlignet med 2019, uttaler Roland-Garros.

