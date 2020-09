Premier League-stjerne kjøpte seg inn i verdens mest miljøvennlige klubb

sport

Det er klubben selv som bekrefter at spanjolen nå har gått tungt inn på eiersiden.

Forest Green Rovers, som holder til på fjerde nivå i engelsk fotball, er ifølge BBC anerkjent av både FN og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) som verdens mest miljøvennlige fotballklubb.

Klubben ble i 2017 karbonnøytral og sverger til vegansk kosthold.

Arsenal-spiller Bellerin har også gjort seg bemerket med sitt engasjement for miljøet. Nylig samlet han inn penger for å plante 60.000 friske trær i regnskogen i Amazonas.

Som ledd i engasjementet i Forest Green Rovers skal forsvarsspilleren jobbe for at miljøspørsmålet i større grad havner på agendaen blant klubber, ligaer og supportere i engelsk fotball.

– Det er viktig at jeg investerer i ting som jeg føler sterkt for, og jeg er entusiastisk når det gjelder å bidra til at fotballen går i en mer bærekraftig retning, sier Bellerin.

Han ble først kjent med Forest Green Rovers da klubben møtte Arsenal til treningskamp i 2014.

– Da jeg spilte mot Forest Green Rovers den gangen, var det eneste jeg visste om dem at de holdt til langt fra London. Etter hvert som jeg har fått vite mer om klubben og dens arbeid, visste jeg at jeg ville møte dem og bli del av det, sier Bellerin til BBC.

Forest Green Rovers holder til i Gloucestershire.

