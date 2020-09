Serena Williams klar for sin 12. strake US Open-kvartfinale

sport

Den amerikanske stjernen vant 6-3, 6-7 (6-8), 6-3 mot Sakkari mot greske Sakkari. Dermed er Williams klar for kvartfinale i Grand Slam-turneringen i New York. Det er ikke mindre enn 12. gang på rad at 38-åringen er klar for kvartfinale i turneringen.

I kvartfinalen møter amerikaneren Tsvetana Pironkova fra Bulgaria. Der fortsetter Williams jakten på sin sjuende tittel i US Open - og den 24. totalt i Grand Slam-sammenheng.

På herresiden ble det over og ut for Casper Ruuds overmann Matteo Berrettini. Italieneren måtte gi tapt mot Andrej Rubljov. Russeren vant 4-6, 6-3, 6-3, 6-3.

Østerrikske Dominic Thiem er også klar for kvartfinale etter seier i tre strake sett mot 20 år gamle Felix Auger-Aliassime fra Canada. Thiem, som vant 7-6 (7-4), 6-1, 6-1, møter australske Alex de Minaur i kvartfinalen. De Minaur vant for øvrig sin kamp mot Vasek Pospisil 7-6 (8-6), 6-3, 6-2 og er klar for sin første kvartfinale i en Grand Slam-turnering.

