Verdensener Barty trekker seg fra French Open

Smittefrykt gjorde at Barty droppet US Open, som for tiden spilles i New York, og frykten for koronaviruset er også grunnen til at hun trekker seg fra årets French Open.

Den australske tennisstjernen vant sin første Grand Slam i Roland-Garros, også kjent som French Open, i fjor. Hun sier det var en vanskelig avgjørelse, men at helsen til hennes familie og team er førsteprioritet.

– Fjorårets French Open var den mest unike turneringen i min karriere, så dette er ikke en enkel avgjørelse, sier hun i et innlegg på Instagram.

– Det er to grunner til avgjørelsen. For det første er det en helserisiko som fortsatt eksisterer med covid-19. Den andre grunnen er forberedelsene, som ikke har vært ideelle fordi treneren min ikke har kunnet trene meg på grunn av stengte delstatsgrenser i Australia, skriver hun videre.

I slutten av juli kunngjorde Barty at hun droppet US Open og lovet samtidig et snarlig svar om French Open, som begynner 27. september.

–Jeg ser nå fram til en lang forsesong og sommer i Australia, sier Barty.

