Viruset utsetter oppstarten av mesterligaeventyret til Stavanger Oilers

Det bekrefter turneringsledelsen i en pressemelding tirsdag. Nå tas det sikte på å starte kampaktiviteten midt i november.

Årsaken til utsettelsen er utfordringene koronapandemien skaper rundt avvikling av kamper og lagenes mulighet til å forflytte seg rundt i Europa.

Fra før er det besluttet at den tidligere benyttede turneringsformatet med et innledende gruppespill skrotes kommende sesong. I stedet skal det spilles utslagskamper fra start av.

Stavanger møter Rögle til dobbeltkamp i 16-delsfinalene. Den første kampen skulle vært spilt i Norge 7. oktober, med retur på svensk jord seks dager deretter.

For å komprimere spilleskjemaet legges det nå opp til at de to kampene i hver utslagsrunde skal spilles påfølgende dager. Det betyr i praksis at Stavanger og Rögle møtes både 17. og 18. november. Klubben med best ranking får hjemmebane i begge oppgjørene.

Løsningen med to påfølgende kamper benyttes både i 16-delsfinalene og åttedelsfinalene. Fra kvartfinalen gås det tilbake til den tidligere oppsatte modellen med hjemme- og bortekamper i klubbenes hjemland.

Beslutningen om utsettelse og endring av turneringsformatet ble tatt på en ekstraordinær videokonferanse i turneringsledelsen tirsdag.

Datoene for rundene ser slik ut:

* 16-delsfinaler: 17. og 18 november

* Åttedelsfinaler: 24. og 25. november

* Kvartfinaler: 8./9. desember (første kamp) og 15. desember (andre kamp)

* Semifinaler: 2./6. januar (første kamp) og 12./13. januar (andre kamp)

* Finale: 9. februar

